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Гаврилова Марфа Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Около 1962

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Романов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Потапова Александра Гурьяновна

Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Гаврилов Николай Гурьянович

Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1888 ст.

Дочь: Никитина Анна Гурьяновна

Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1891 ст.

Сын: Гаврилов Алексей Гурьянович

Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Гаврилов Павел Гурьянович

Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич

Рождение ребёнка
11.02.1896 ст.

Сын: Гаврилов Дмитрий Гурьянович

Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1898 ст.

Дочь: Горбунова Анфиса Гурьяновна

Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1901 ст.

Сын: Гаврилов Василий Гурьянович

Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1906 ст.

Сын: Гаврилов Петр Гурьянович

Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1918 ст.

Дочь: Вера Гурьяновна

Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Гурьян Сергеевич

Смерть
Около 1962
Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
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