Гаврилова Марфа Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиОколо 1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Романов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Потапова Александра Гурьяновна
Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Гаврилов Николай Гурьянович
Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич
Рождение ребёнка
25.07.1888 ст.
Дочь: Никитина Анна Гурьяновна
Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич
Рождение ребёнка
14.03.1891 ст.
Сын: Гаврилов Алексей Гурьянович
Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Гаврилов Павел Гурьянович
Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич
Рождение ребёнка
11.02.1896 ст.
Сын: Гаврилов Дмитрий Гурьянович
Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич
Рождение ребёнка
22.08.1898 ст.
Дочь: Горбунова Анфиса Гурьяновна
Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич
Рождение ребёнка
20.04.1901 ст.
Сын: Гаврилов Василий Гурьянович
Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич
Рождение ребёнка
29.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич
Рождение ребёнка
15.09.1918 ст.
Дочь: Вера Гурьяновна
Отец ребёнка: Гаврилов Гурьян Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1962