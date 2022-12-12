Никитина (Гаврилова) Анна Гурьяновна
Место рождения
Дата рождения25.07.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1888 ст.
Рождение ребёнка
29.11.1911 ст.
Сын: Никитин Николай Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.06.1916 ст.
Отец ребёнка: Никитин Василий Павлович
Рождение ребёнка
01.09.1918 ст.
Сын: Никитин Никита Васильевич
Отец ребёнка: Никитин Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно