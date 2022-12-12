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Никитина (Гаврилова) Анна Гурьяновна

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Место рождения

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.07.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1888 ст.

Отец: Гаврилов Гурьян Сергеевич

Мать: Гаврилова Марфа Филипповна

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1911 ст.

Сын: Никитин Николай Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1916 ст.

Сын: Никитин Илья Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Павлович

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1918 ст.

Сын: Никитин Никита Васильевич

Отец ребёнка: Никитин Василий Павлович

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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