Гаврилов Гурьян Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1859
Отец: Гаврилов Сергей Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Потапова Александра Гурьяновна
Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Гаврилов Николай Гурьянович
Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
25.07.1888 ст.
Дочь: Никитина Анна Гурьяновна
Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
14.03.1891 ст.
Сын: Гаврилов Алексей Гурьянович
Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Гаврилов Павел Гурьянович
Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
11.02.1896 ст.
Сын: Гаврилов Дмитрий Гурьянович
Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
22.08.1898 ст.
Дочь: Горбунова Анфиса Гурьяновна
Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
20.04.1901 ст.
Сын: Гаврилов Василий Гурьянович
Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
29.06.1906 ст.
Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна
Рождение ребёнка
15.09.1918 ст.
Дочь: Вера Гурьяновна
Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно