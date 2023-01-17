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Гаврилов Гурьян Сергеевич

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Место рождения

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Гаврилов Сергей Федорович

Мать: не указана

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Потапова Александра Гурьяновна

Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Гаврилов Николай Гурьянович

Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1888 ст.

Дочь: Никитина Анна Гурьяновна

Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1891 ст.

Сын: Гаврилов Алексей Гурьянович

Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Гаврилов Павел Гурьянович

Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
11.02.1896 ст.

Сын: Гаврилов Дмитрий Гурьянович

Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1898 ст.

Дочь: Горбунова Анфиса Гурьяновна

Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1901 ст.

Сын: Гаврилов Василий Гурьянович

Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1906 ст.

Сын: Гаврилов Петр Гурьянович

Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1918 ст.

Дочь: Вера Гурьяновна

Мать ребёнка: Гаврилова Марфа Филипповна

Каменка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Марфа Филипповна

Смерть
Неизвестно
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