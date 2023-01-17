Потапов Кузьма Родионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1907 ст.
Дочь: Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Потапова Александра Гурьяновна
Рождение ребёнка
08.10.1911 ст.
Дочь: Прасковья Кузьминична
Мать ребёнка: Потапова Александра Гурьяновна
Рождение ребёнка
09.02.1917 ст.
Мать ребёнка: Потапова Александра Гурьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно