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Беспаловъ Ларионъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Безпаловъ Семенъ

Мать: Беспалова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.05.1844

Жена: Беспалова Агафья

Рождение ребёнка
07.04.1845

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Беспалова Агафья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1846

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Беспалова Агафья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1847

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Беспалова Агафья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1850

Сын: Климовъ Герасимъ

Мать ребёнка: Беспалова Агафья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1852

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Беспалова Агафья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1854

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Беспалова Агафья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1855

Сын: Беспаловъ Петръ

Мать ребёнка: Беспалова Агафья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1857

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Беспалова Агафья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1861

Сын: Беспаловъ Федоръ

Мать ребёнка: Беспалова Агафья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан