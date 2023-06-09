Беспаловъ Ларионъ
Место рождения
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Безпаловъ Семенъ
Мать: Беспалова Прасковья
Бракосочетание
07.05.1844
Жена: Беспалова Агафья
Рождение ребёнка
07.04.1845
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Беспалова Агафья
Рождение ребёнка
24.03.1846
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Беспалова Агафья
Рождение ребёнка
17.10.1847
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Беспалова Агафья
Рождение ребёнка
11.03.1850
Сын: Климовъ Герасимъ
Мать ребёнка: Беспалова Агафья
Рождение ребёнка
06.11.1852
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Беспалова Агафья
Рождение ребёнка
11.04.1854
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Беспалова Агафья
Рождение ребёнка
09.06.1855
Сын: Беспаловъ Петръ
Мать ребёнка: Беспалова Агафья
Рождение ребёнка
20.09.1857
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Беспалова Агафья
Рождение ребёнка
20.04.1861
Сын: Беспаловъ Федоръ
Мать ребёнка: Беспалова Агафья