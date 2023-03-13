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Безпаловъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Безпаловъ Ефимъ

Мать: Безпалова Аксинья Харитонова

Бракосочетание
27.01.1818

Жена: Беспалова Прасковья

Рождение ребёнка
1819

Сын: Беспаловъ Григорий

Мать ребёнка: Беспалова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1821

Сын: Беспаловъ Василий

Мать ребёнка: Беспалова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Беспаловъ Ларионъ

Мать ребёнка: Беспалова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Безпаловъ Терентій

Мать ребёнка: Безпалова Фекла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1833

Дочь: Бурлакова Евдокія

Мать ребёнка: Безпалова Фекла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1835

Дочь: Прасковія

Мать ребёнка: Безпалова Фекла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1839

Сын: Безпаловъ Степанъ

Мать ребёнка: Безпалова Фекла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимія

Мать ребёнка: Безпалова Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безпалова Фекла

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