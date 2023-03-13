Безпаловъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Безпаловъ Ефимъ
Бракосочетание
27.01.1818
Жена: Беспалова Прасковья
Рождение ребёнка
1819
Сын: Беспаловъ Григорий
Мать ребёнка: Беспалова Прасковья
Рождение ребёнка
25.04.1821
Сын: Беспаловъ Василий
Мать ребёнка: Беспалова Прасковья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Беспаловъ Ларионъ
Мать ребёнка: Беспалова Прасковья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Безпаловъ Терентій
Мать ребёнка: Безпалова Фекла
Рождение ребёнка
20.02.1833
Дочь: Бурлакова Евдокія
Мать ребёнка: Безпалова Фекла
Рождение ребёнка
26.10.1835
Дочь: Прасковія
Мать ребёнка: Безпалова Фекла
Рождение ребёнка
29.07.1839
Сын: Безпаловъ Степанъ
Мать ребёнка: Безпалова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимія
Мать ребёнка: Безпалова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безпалова Фекла