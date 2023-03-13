Безпалова Аксинья Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безпалова Аксинья Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

19.12.1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Щипакина Анна

Отец ребёнка: Безпаловъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1798

Сын: Безпаловъ Семенъ

Отец ребёнка: Безпаловъ Ефимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безпаловъ Ефимъ

Смерть
19.12.1821
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