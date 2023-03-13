Безпалова Аксинья Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти19.12.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Щипакина Анна
Отец ребёнка: Безпаловъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1798
Сын: Безпаловъ Семенъ
Отец ребёнка: Безпаловъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безпаловъ Ефимъ
Смерть
19.12.1821