Беспалова (Матюнкова) Агафья
Место рождения
Дата рождения1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Матюнковъ Дементий
Мать: Матюнькова Акулина
Бракосочетание
07.05.1844
Муж: Беспаловъ Ларионъ
Рождение ребёнка
07.04.1845
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ
Рождение ребёнка
24.03.1846
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ
Рождение ребёнка
17.10.1847
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ
Рождение ребёнка
11.03.1850
Сын: Климовъ Герасимъ
Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ
Рождение ребёнка
06.11.1852
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ
Рождение ребёнка
11.04.1854
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ
Рождение ребёнка
09.06.1855
Сын: Беспаловъ Петръ
Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ
Рождение ребёнка
20.09.1857
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ
Рождение ребёнка
20.04.1861
Сын: Беспаловъ Федоръ
Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ