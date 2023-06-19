Беспалова (Матюнкова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова (Матюнкова) Агафья

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Матюнковъ Дементий

Мать: Матюнькова Акулина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.05.1844

Муж: Беспаловъ Ларионъ

Рождение ребёнка
07.04.1845

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1846

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1847

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1850

Сын: Климовъ Герасимъ

Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1852

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1854

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1855

Сын: Беспаловъ Петръ

Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1857

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1861

Сын: Беспаловъ Федоръ

Отец ребёнка: Беспаловъ Ларионъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан