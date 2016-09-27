Гареева (Мухутдинова) Асма Мухтаровна
Место рождения
Дата рождения15.04.1924
Дата смерти27.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1924
Отец: Мухутдинов Мухтар
Рождение ребёнка
25.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гареев Муслим Сайфутдинович
Рождение ребёнка
26.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гареев Муслим Сайфутдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.2016
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан