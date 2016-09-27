Гареева (Мухутдинова) Асма Мухтаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гареева (Мухутдинова) Асма Мухтаровна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.04.1924

Дата смерти

27.09.2016

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1924

Отец: Мухутдинов Мухтар

Мать: Мухутдинова Зайнаб Хайрулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гареев Муслим Сайфутдинович

Рождение ребёнка
26.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гареев Муслим Сайфутдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гареев Муслим Сайфутдинович

Смерть
27.09.2016
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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