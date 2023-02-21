Гареев Муслим Сайфутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1918
Дата смерти11.08.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гареева Асма Мухтаровна
Рождение ребёнка
26.09.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гареева Асма Мухтаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гареева Асма Мухтаровна
Смерть
11.08.1960