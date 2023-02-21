Гареев Муслим Сайфутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГареев Муслим Сайфутдинович

Гареев Муслим Сайфутдинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1918

Дата смерти

11.08.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гареева Асма Мухтаровна

Рождение ребёнка
26.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гареева Асма Мухтаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гареева Асма Мухтаровна

Смерть
11.08.1960
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close