Мухутдинов Мухтар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1924
Дочь: Гареева Асма Мухтаровна
Мать ребёнка: Мухутдинова Зайнаб Хайрулловна
Рождение ребёнка
17.08.1928
Сын: Мухутдинов Рахим Мухтарович
Мать ребёнка: Мухутдинова Зайнаб Хайрулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961