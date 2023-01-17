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Мухутдинов Мухтар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1924

Дочь: Гареева Асма Мухтаровна

Мать ребёнка: Мухутдинова Зайнаб Хайрулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1928

Сын: Мухутдинов Рахим Мухтарович

Мать ребёнка: Мухутдинова Зайнаб Хайрулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухутдинова Зайнаб Хайрулловна

Смерть
1961
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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