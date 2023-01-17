Мухутдинова Зайнаб Хайрулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухутдинова Зайнаб Хайрулловна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.01.1883 ст.

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1883 ст.

Отец: Хайрулла Биктахиров

Мать: Бибигазиза Миннигалиева

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.12.1903

Муж: Калимулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.06.1907 ст.

Муж: Миннигали Афлятунов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
08.07.1909

Муж: Миннигали Афлятунов

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.10.1909

Муж: Абдулкадир Сабиров

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.04.1924

Дочь: Гареева Асма Мухтаровна

Отец ребёнка: Мухутдинов Мухтар

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1928

Сын: Мухутдинов Рахим Мухтарович

Отец ребёнка: Мухутдинов Мухтар

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухутдинов Мухтар

Смерть
1937
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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