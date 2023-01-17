Мухутдинова Зайнаб Хайрулловна
Место рождения
Дата рождения13.01.1883 ст.
Дата смерти1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1883 ст.
Отец: Хайрулла Биктахиров
Мать: Бибигазиза Миннигалиева
Бракосочетание
12.12.1903
Бракосочетание
22.06.1907 ст.
Муж: Миннигали Афлятунов
Развод
08.07.1909
Муж: Миннигали Афлятунов
Бракосочетание
03.10.1909
Муж: Абдулкадир Сабиров
Рождение ребёнка
15.04.1924
Дочь: Гареева Асма Мухтаровна
Отец ребёнка: Мухутдинов Мухтар
Рождение ребёнка
17.08.1928
Сын: Мухутдинов Рахим Мухтарович
Отец ребёнка: Мухутдинов Мухтар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухутдинов Мухтар
Смерть
1937