Карп Косьмин
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти14.10.1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Косьма Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1800
Дочь: Анисия Карпова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Максим Карпов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрона Карпова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
20.06.1809
Сын: Леонтий Карпов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1812
Сын: Трифон Карпов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Александра Карпова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
05.03.1820
Сын: Василий Карпов
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.10.1839