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Карп Косьмин

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Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1786

Дата смерти

14.10.1839

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Косьма Григорьев

Мать: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.12.1800

Дочь: Анисия Карпова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Максим Карпов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрона Карпова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
20.06.1809

Сын: Леонтий Карпов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1812

Сын: Трифон Карпов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Александра Карпова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1820

Сын: Василий Карпов

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
14.10.1839
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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