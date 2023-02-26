Матрона Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти19.06.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Карп Косьмин
Мать: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
15.03.1831
Дочь: Дария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Ильин
Рождение ребёнка
25.05.1833
Сын: Георгий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Ильин
Смерть
19.06.1836
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище