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Матрона Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

19.06.1836

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Карп Косьмин

Мать: Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
15.03.1831

Дочь: Дария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Ильин

Рождение ребёнка
25.05.1833

Сын: Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Ильин

Смерть
19.06.1836
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище
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