Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти19.11.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1800
Дочь: Анисия Карпова
Отец ребёнка: Карп Косьмин
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Максим Карпов
Отец ребёнка: Карп Косьмин
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрона Карпова
Отец ребёнка: Карп Косьмин
Рождение ребёнка
20.06.1809
Сын: Леонтий Карпов
Отец ребёнка: Карп Косьмин
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1812
Сын: Трифон Карпов
Отец ребёнка: Карп Косьмин
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Александра Карпова
Отец ребёнка: Карп Косьмин
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1820
Сын: Василий Карпов
Отец ребёнка: Карп Косьмин
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.11.1834
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище