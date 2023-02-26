Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Васильева

Евдокия Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

19.11.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1800

Дочь: Анисия Карпова

Отец ребёнка: Карп Косьмин

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Максим Карпов

Отец ребёнка: Карп Косьмин

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрона Карпова

Отец ребёнка: Карп Косьмин

Рождение ребёнка
20.06.1809

Сын: Леонтий Карпов

Отец ребёнка: Карп Косьмин

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1812

Сын: Трифон Карпов

Отец ребёнка: Карп Косьмин

Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Александра Карпова

Отец ребёнка: Карп Косьмин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1820

Сын: Василий Карпов

Отец ребёнка: Карп Косьмин

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
19.11.1834
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close