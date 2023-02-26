Косьма Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосьма Григорьев

Косьма Григорьев

avatar

Место рождения

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1759

Дата смерти

08.11.1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786

Сын: Карп Косьмин

Мать ребёнка: не указана

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
08.11.1800
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close