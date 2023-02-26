Косьма Григорьев
Место рожденияд.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1759
Дата смерти08.11.1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1786
Сын: Карп Косьмин
Мать ребёнка: не указана
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
08.11.1800
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.