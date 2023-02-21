Черкашина Зиновья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1890
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Пронюшкина Христина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Семёнова Пелагея Лаврентьевна
Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Черкашин Алексей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.
Сын: Черкашин Георгий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Павлович
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Крестьянин Андрей Исидорович Гончаров, крестьянка Екатерина Павловна Бельских (с. Логачёвка) Таинство крещения совершал священник Николай Орлов с причтом.
Рождение ребёнка
29.03.1908 ст.
Дочь: Черкашина Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Павлович
Рождение ребёнка
21.04.1912 ст.
Дочь: Черкашина Александра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Павлович
Смерть
Неизвестно