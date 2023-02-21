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Черкашина Зиновья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1890

Муж: Черкашин Лаврентий Павлович

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Пронюшкина Христина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Павлович

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Семёнова Пелагея Лаврентьевна

Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Павлович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Черкашин Дмитрий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Павлович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Черкашин Алексей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Павлович

Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.

Сын: Черкашин Георгий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Павлович

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Крестьянин Андрей Исидорович Гончаров, крестьянка Екатерина Павловна Бельских (с. Логачёвка) Таинство крещения совершал священник Николай Орлов с причтом.
Рождение ребёнка
29.03.1908 ст.

Дочь: Черкашина Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Павлович

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.04.1912 ст.

Дочь: Черкашина Александра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Черкашин Лаврентий Павлович

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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