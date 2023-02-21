Пронюшкина (Черкашина) Христина Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Бракосочетание
11.10.1908 ст.
Свидетели со стороны жениха: Иван Павлович Черкашин, Семён Михайлович Пронюшкин Свидетели со стороны невесты: Иван Ильич Киряков Сергей Родионович ?
Рождение ребёнка
14.05.1914
Сын: Пронюшкин Дмитрий
Отец ребёнка: Пронюшкин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
14.12.1918
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Пронюшкин Василий Семёнович
Смерть
Неизвестно