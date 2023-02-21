Пронюшкина (Черкашина) Христина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронюшкина (Черкашина) Христина Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Черкашин Лаврентий Павлович

Мать: Черкашина Зиновья Павловна

Бракосочетание
11.10.1908 ст.

Муж: Пронюшкин Василий Семёнович

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Свидетели со стороны жениха: Иван Павлович Черкашин, Семён Михайлович Пронюшкин Свидетели со стороны невесты: Иван Ильич Киряков Сергей Родионович ?
Рождение ребёнка
14.05.1914

Сын: Пронюшкин Дмитрий

Отец ребёнка: Пронюшкин Василий Семёнович

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.12.1918

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Пронюшкин Василий Семёнович

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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