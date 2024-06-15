Семёнова (Черкашина) Пелагея Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Черкашина) Пелагея Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Черкашин Лаврентий Павлович

Мать: Черкашина (Прокудина) Зиновья Павловна

Бракосочетание
09.02.1911 ст.

Муж: Семёнов Михаил Маркович

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Свидетели со стороны жениха: Василий Семёнович Пронюшкин Игнатий Герасимович Максимов Свидетели со стороны невесты: Дмитрий Лаврентьевич Черкашин Сергей Иванович Черкашин (все свидетели - из з. Крот... Показать все
Смерть
Неизвестно
Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

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