Семёнова (Черкашина) Пелагея Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Бракосочетание
09.02.1911 ст.
Свидетели со стороны жениха: Василий Семёнович Пронюшкин Игнатий Герасимович Максимов Свидетели со стороны невесты: Дмитрий Лаврентьевич Черкашин Сергей Иванович Черкашин (все свидетели - из з. Крот... Показать все
Смерть
Неизвестно