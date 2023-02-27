Семёнов Михаил Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Михаил Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1911 ст.

Жена: Семёнова (Черкашина) Пелагея Лаврентьевна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Свидетели со стороны жениха: Василий Семёнович Пронюшкин Игнатий Герасимович Максимов Свидетели со стороны невесты: Дмитрий Лаврентьевич Черкашин Сергей Иванович Черкашин (все свидетели - из з. Крот... Показать все
Смерть
Неизвестно

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