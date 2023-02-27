Семёнов Михаил Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1911 ст.
Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Свидетели со стороны жениха: Василий Семёнович Пронюшкин Игнатий Герасимович Максимов Свидетели со стороны невесты: Дмитрий Лаврентьевич Черкашин Сергей Иванович Черкашин (все свидетели - из з. Крот... Показать все
Смерть
Неизвестно