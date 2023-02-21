Черкашин Алексей Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Черкашина Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
08.04.1922
Сын: Черкашин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Черкашина Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Черкашина Екатерина Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946