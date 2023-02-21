Черкашин Алексей Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркашин Алексей Лаврентьевич

Черкашин Алексей Лаврентьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Черкашин Лаврентий Павлович

Мать: Черкашина Зиновья Павловна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Черкашина Екатерина Константиновна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.04.1922

Сын: Черкашин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Черкашина Екатерина Константиновна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Черкашина Екатерина Константиновна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашина Екатерина Константиновна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1946
Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close