Иван Никитин
Место рожденияд.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: Никита (Еремеев)
Мать: Мария Лаврентиева
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1855
Сын: Матвей Иванов
Мать ребёнка: Параскева Андреева
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1858
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: Параскева Андреева
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1860
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Параскева Андреева
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Андреева
Смерть
Неизвестно