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Иван Никитин

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Место рождения

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: Никита (Еремеев)

Мать: Мария Лаврентиева

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1855

Сын: Матвей Иванов

Мать ребёнка: Параскева Андреева

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1858

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: Параскева Андреева

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1860

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Параскева Андреева

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Андреева

Смерть
Неизвестно
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