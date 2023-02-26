Мария Лаврентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Лаврентиева

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Место рождения

д.Кашкурино

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кашкурино
Бракосочетание
17.10.1793

Муж: Никита (Еремеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.02.1802

Сын: Никифор Никитин

Отец ребёнка: Никита (Еремеев)

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1836

Сын: Иван Никитин

Отец ребёнка: Никита (Еремеев)

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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