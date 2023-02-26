Мария Лаврентиева
Место рожденияд.Кашкурино
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Кашкурино
Бракосочетание
17.10.1793
Муж: Никита (Еремеев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.02.1802
Сын: Никифор Никитин
Отец ребёнка: Никита (Еремеев)
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1836
Сын: Иван Никитин
Отец ребёнка: Никита (Еремеев)
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно