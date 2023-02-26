Никита (Еремеев)
Место рожденияд.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Еремей Семёнов
Мать: Ирина Гаврилова
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1793
Жена: Мария Лаврентиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.02.1802
Сын: Никифор Никитин
Мать ребёнка: Мария Лаврентиева
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1836
Сын: Иван Никитин
Мать ребёнка: Мария Лаврентиева
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно