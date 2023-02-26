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Никита (Еремеев)

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Место рождения

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1775 г.р.

Мать

До 1777 г.р.

Жена

До 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Еремей Семёнов

Мать: Ирина Гаврилова

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1793

Жена: Мария Лаврентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.02.1802

Сын: Никифор Никитин

Мать ребёнка: Мария Лаврентиева

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1836

Сын: Иван Никитин

Мать ребёнка: Мария Лаврентиева

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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