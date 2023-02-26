Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1836 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1855

Сын: Матвей Иванов

Отец ребёнка: Иван Никитин

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1858

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Иван Никитин

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1860

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Никитин

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитин

Смерть
Неизвестно
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