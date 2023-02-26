Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1855
Сын: Матвей Иванов
Отец ребёнка: Иван Никитин
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1858
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.06.1860
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитин
Смерть
Неизвестно