Александров Егор Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Егор Тарасович

Место рождения

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

28.10.1830

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1797 г.р.

Жена

1833 г.р.

Дети

1856 г.р.
1857 г.р.
Скрыто настройками приватности
Вычислено 1869 г.р.

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1830

Отец: Александров Тарас Александрович

Мать: Александрова Прасковья Игнатовна

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1830г) Дата: 1830 Страница: лист 278, слайд 618 Духовная консистория Псковской губер... Показать все
Бракосочетание
29.09.1854

Жена: Александрова Ксения Михайловна

Вяз, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1854г) Дата: 1854 Страница: лист 567, слайд 818 Достоверность: Очень высокая Цитата:... Показать все
Рождение ребёнка
1856

Сын: Александров Александр Егорович

Мать ребёнка: Александрова Ксения Михайловна

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Тобольск (Тобольск). Губернская казенная палата: Ревизские сказки 1858, Псков (губерния) Дата: 1858-05-04 Страница: лист 56/слайд 836 Достоверность: Высокая Тобольск (губерния). Тобольский губернский... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1857

Дочь: Марья Егоровна

Мать ребёнка: Александрова Ксения Михайловна

Баландино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1857г) Дата: 1857 Страница: стр 7, слайд 922
Место жительства
Около 1859
Малодубровное, Половинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова Ксения Михайловна

Малодубровное, Половинский муниципальный район, Курганская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Сын: Александров Василий Егорович

Мать ребёнка: Александрова Ксения Михайловна

Смерть
После 1897

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