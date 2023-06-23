Александрова Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1833
Отец: Михаил Саввович
Мать: Анна Саввовна
Бракосочетание
29.09.1854
Вяз, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1854г) Дата: 1854 Страница: лист 567, слайд 818 Достоверность: Очень высокая Цитата:... Показать все
Рождение ребёнка
1856
Сын: Александров Александр Егорович
Отец ребёнка: Александров Егор Тарасович
Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Тобольск (Тобольск). Губернская казенная палата: Ревизские сказки 1858, Псков (губерния) Дата: 1858-05-04 Страница: лист 56/слайд 836 Достоверность: Высокая Тобольск (губерния). Тобольский губернский... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1857
Дочь: Марья Егоровна
Отец ребёнка: Александров Егор Тарасович
Баландино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1857г) Дата: 1857 Страница: стр 7, слайд 922
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александров Егор Тарасович
Малодубровное, Половинский муниципальный район, Курганская область
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Рождение ребёнка
Вычислено 1869
Сын: Александров Василий Егорович
Отец ребёнка: Александров Егор Тарасович
Смерть
Неизвестно