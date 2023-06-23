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Александрова Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1833

Отец: Михаил Саввович

Мать: Анна Саввовна

Бракосочетание
29.09.1854

Муж: Александров Егор Тарасович

Вяз, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1854г) Дата: 1854 Страница: лист 567, слайд 818 Достоверность: Очень высокая Цитата:... Показать все
Рождение ребёнка
1856

Сын: Александров Александр Егорович

Отец ребёнка: Александров Егор Тарасович

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Тобольск (Тобольск). Губернская казенная палата: Ревизские сказки 1858, Псков (губерния) Дата: 1858-05-04 Страница: лист 56/слайд 836 Достоверность: Высокая Тобольск (губерния). Тобольский губернский... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1857

Дочь: Марья Егоровна

Отец ребёнка: Александров Егор Тарасович

Баландино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1857г) Дата: 1857 Страница: стр 7, слайд 922
Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александров Егор Тарасович

Малодубровное, Половинский муниципальный район, Курганская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Вычислено 1869

Сын: Александров Василий Егорович

Отец ребёнка: Александров Егор Тарасович

Смерть
Неизвестно

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