Александров Тарас Александрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смерти15.01.1841
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1797
Отец: Александров Александр Васильевич
Мать: не указана
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1819г) Дата: 1819 Страница: лист ???/слайд 632 Духовная консистория Псковской губерн... Показать все
Бракосочетание
05.02.1819
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1819г) Дата: 1819 Страница: лист ???/слайд 632
Рождение ребёнка
16.04.1820
Дочь: Александра Тарасовна
Мать ребёнка: Александрова Прасковья Игнатовна
Рождение ребёнка
04.07.1821
Сын: Александров Михаил Тарасович
Мать ребёнка: Александрова Прасковья Игнатовна
Рождение ребёнка
20.01.1829
Дочь: Мария Тарасовна
Мать ребёнка: Александрова Прасковья Игнатовна
Рождение ребёнка
20.01.1829
Дочь: Александрова Ксения Тарасовна
Мать ребёнка: Александрова Прасковья Игнатовна
Рождение ребёнка
28.10.1830
Сын: Александров Егор Тарасович
Мать ребёнка: Александрова Прасковья Игнатовна
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1830г) Дата: 1830 Страница: лист 278, слайд 618 Духовная консистория Псковской губер... Показать все
Смерть
15.01.1841
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1841г) Дата: 1841 Страница: лист 619, слайд 364
Похороны
19.01.1841
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1841г) Дата: 1841 Страница: лист 619, слайд 364