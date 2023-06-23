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Александров Тарас Александрович

Место рождения

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

15.01.1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Александров Александр Васильевич

Мать: не указана

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1819г) Дата: 1819 Страница: лист ???/слайд 632 Духовная консистория Псковской губерн... Показать все
Бракосочетание
05.02.1819

Жена: Александрова Прасковья Игнатовна

Вяз, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1819г) Дата: 1819 Страница: лист ???/слайд 632
Рождение ребёнка
16.04.1820

Дочь: Александра Тарасовна

Мать ребёнка: Александрова Прасковья Игнатовна

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.07.1821

Сын: Александров Михаил Тарасович

Мать ребёнка: Александрова Прасковья Игнатовна

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1829

Дочь: Мария Тарасовна

Мать ребёнка: Александрова Прасковья Игнатовна

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1829

Дочь: Александрова Ксения Тарасовна

Мать ребёнка: Александрова Прасковья Игнатовна

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1830

Сын: Александров Егор Тарасович

Мать ребёнка: Александрова Прасковья Игнатовна

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1830г) Дата: 1830 Страница: лист 278, слайд 618 Духовная консистория Псковской губер... Показать все
Смерть
15.01.1841
Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1841г) Дата: 1841 Страница: лист 619, слайд 364
Похороны
19.01.1841
Вяз, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1841г) Дата: 1841 Страница: лист 619, слайд 364

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