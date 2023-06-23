Александров Александр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1769
Дата смерти22.10.1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: Александров Василий Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Василий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Сын: Александров Тарас Александрович
Мать ребёнка: не указана
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1819г) Дата: 1819 Страница: лист ???/слайд 632 Духовная консистория Псковской губерн... Показать все
Бракосочетание
09.07.1801
Вяз, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1815г) Дата: 1815 Страница: слайд 934 Достоверность: Очень высокая
Рождение ребёнка
07.04.1803
Сын: Александров Егор Александрович
Мать ребёнка: Александрова Дарья Потаповна
Смерть
22.10.1817
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1817г) Дата: 1817 Страница: слайд 903 Достоверность: Очень высокая