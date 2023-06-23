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Александров Александр Васильевич

Место рождения

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1769

Дата смерти

22.10.1817

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: Александров Василий Никифорович

Мать: не указана

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Сын: Александров Тарас Александрович

Мать ребёнка: не указана

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1819г) Дата: 1819 Страница: лист ???/слайд 632 Духовная консистория Псковской губерн... Показать все
Бракосочетание
09.07.1801

Жена: Александрова Дарья Потаповна

Вяз, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1815г) Дата: 1815 Страница: слайд 934 Достоверность: Очень высокая
Рождение ребёнка
07.04.1803

Сын: Александров Егор Александрович

Мать ребёнка: Александрова Дарья Потаповна

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Смерть
22.10.1817
Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1817г) Дата: 1817 Страница: слайд 903 Достоверность: Очень высокая

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