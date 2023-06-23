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Александрова Прасковья Игнатовна

Место рождения

Цаплино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

05.09.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Игнат Калинович

Мать: не указана

Цаплино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1819г) Дата: 1819 Страница: лист ???/слайд 632 Духовная консистория Псковской губерн... Показать все
Бракосочетание
05.02.1819

Муж: Александров Тарас Александрович

Вяз, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1819г) Дата: 1819 Страница: лист ???/слайд 632
Рождение ребёнка
16.04.1820

Дочь: Александра Тарасовна

Отец ребёнка: Александров Тарас Александрович

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.07.1821

Сын: Александров Михаил Тарасович

Отец ребёнка: Александров Тарас Александрович

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1829

Дочь: Мария Тарасовна

Отец ребёнка: Александров Тарас Александрович

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1829

Дочь: Александрова Ксения Тарасовна

Отец ребёнка: Александров Тарас Александрович

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1830

Сын: Александров Егор Тарасович

Отец ребёнка: Александров Тарас Александрович

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1830г) Дата: 1830 Страница: лист 278, слайд 618 Духовная консистория Псковской губер... Показать все
Смерть
05.09.1848
Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда, т. 1 (1848г) Дата: 1848 Страница: лист 616, слайд 695
Похороны
10.09.1848
Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Приходское кладбище

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