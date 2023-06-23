Александрова Прасковья Игнатовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смерти05.09.1848
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1797
Отец: Игнат Калинович
Мать: не указана
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1819г) Дата: 1819 Страница: лист ???/слайд 632 Духовная консистория Псковской губерн... Показать все
Бракосочетание
05.02.1819
Вяз, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1819г) Дата: 1819 Страница: лист ???/слайд 632
Рождение ребёнка
16.04.1820
Дочь: Александра Тарасовна
Отец ребёнка: Александров Тарас Александрович
Рождение ребёнка
04.07.1821
Сын: Александров Михаил Тарасович
Отец ребёнка: Александров Тарас Александрович
Рождение ребёнка
20.01.1829
Дочь: Мария Тарасовна
Отец ребёнка: Александров Тарас Александрович
Рождение ребёнка
20.01.1829
Дочь: Александрова Ксения Тарасовна
Отец ребёнка: Александров Тарас Александрович
Рождение ребёнка
28.10.1830
Сын: Александров Егор Тарасович
Отец ребёнка: Александров Тарас Александрович
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда (1830г) Дата: 1830 Страница: лист 278, слайд 618 Духовная консистория Псковской губер... Показать все
Смерть
05.09.1848
Духовная консистория Псковской губернии г.Псков 1727-1918: Метрические книги г. Великих Лук и Великолуцкого уезда, т. 1 (1848г) Дата: 1848 Страница: лист 616, слайд 695
Похороны
10.09.1848
Приходское кладбище