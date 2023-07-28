Александров Александр Егорович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Тобольск (Тобольск). Губернская казенная палата: Ревизские сказки 1858, Псков (губерния) Дата: 1858-05-04 Страница: лист 56/слайд 836 Достоверность: Высокая Тобольск (губерния). Тобольский губернский... Показать все
Место жительства
Около 1859
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малодубровное, раздел "История", дата доступа 30.07.2023
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: Ульяна Александровна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Тобольск (губерния). Тобольский губернский статистический комитет: Переписные листы, Курган (уезд), Байдарская, 1897 Дата: 1897 Страница: слайд 637-638, лист 22
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Сын: Александров Никифор Александрович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Тобольск (губерния). Тобольский губернский статистический комитет: Переписные листы, Курган (уезд), Байдарская, 1897 Дата: 1897 Страница: слайд 637-638, лист 22
Рождение ребёнка
1890
Сын: Александров Трифон Александрович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Марья Алексадровна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Место жительства
1897
Тобольск (губерния). Тобольский губернский статистический комитет: Переписные листы, Курган (уезд), Байдарская, 1897 Дата: 1897 Страница: слайд 637-638, лист 22 Достоверность: Очень высокая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно