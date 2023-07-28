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Александров Александр Егорович

Место рождения

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Александров Егор Тарасович

Мать: Александрова Ксения Михайловна

Вырино, Новосокольнический муниципальный район, Псковская область
Тобольск (Тобольск). Губернская казенная палата: Ревизские сказки 1858, Псков (губерния) Дата: 1858-05-04 Страница: лист 56/слайд 836 Достоверность: Высокая Тобольск (губерния). Тобольский губернский... Показать все
Место жительства
Около 1859
Малодубровное, Половинский муниципальный район, Курганская область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малодубровное, раздел "История", дата доступа 30.07.2023
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: Ульяна Александровна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Тобольск (губерния). Тобольский губернский статистический комитет: Переписные листы, Курган (уезд), Байдарская, 1897 Дата: 1897 Страница: слайд 637-638, лист 22
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Сын: Александров Никифор Александрович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Тобольск (губерния). Тобольский губернский статистический комитет: Переписные листы, Курган (уезд), Байдарская, 1897 Дата: 1897 Страница: слайд 637-638, лист 22
Рождение ребёнка
1890

Сын: Александров Трифон Александрович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Марья Алексадровна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Место жительства
1897
Малодубровное, Половинский муниципальный район, Курганская область
Тобольск (губерния). Тобольский губернский статистический комитет: Переписные листы, Курган (уезд), Байдарская, 1897 Дата: 1897 Страница: слайд 637-638, лист 22 Достоверность: Очень высокая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно