Скворцова (Нефёдова) Аксинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скворцов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скворцов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Евгений
Отец ребёнка: Скворцов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скворцов Николай
Рождение ребёнка
20.05.1933
Дочь: Конькова (Скворцова) Анна
Отец ребёнка: Скворцов Николай
Рождение ребёнка
1937
Сын: Скворцов Александр
Отец ребёнка: Скворцов Николай
Смерть
Неизвестно