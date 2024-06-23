Скворцова (Нефёдова) Аксинья Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Скворцова (Нефёдова) Аксинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Около 1874 г.р.

Муж

Дети

1933 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нефёдов Василий Терентьевич

Мать: Нефёдова Авдотья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скворцов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скворцов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Евгений

Отец ребёнка: Скворцов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скворцов Николай

Рождение ребёнка
20.05.1933

Дочь: Конькова (Скворцова) Анна

Отец ребёнка: Скворцов Николай

Рождение ребёнка
1937

Сын: Скворцов Александр

Отец ребёнка: Скворцов Николай

Смерть
Неизвестно

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