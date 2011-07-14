Конькова (Скворцова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1933
Дата смерти14.07.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коньков Евгений
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
14.07.2011
Похороны
Неизвестно