Конькова (Скворцова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конькова (Скворцова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1933

Дата смерти

14.07.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1933

Отец: Скворцов Николай

Мать: Скворцова (Нефёдова) Аксинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коньков Евгений

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
14.07.2011
Похороны
Неизвестно

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