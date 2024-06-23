Скворцов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скворцова) Светлана
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2001
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район