Скворцов Александр 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скворцов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Скворцов Николай

Мать: Скворцова (Нефёдова) Аксинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скворцова) Светлана

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2001
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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