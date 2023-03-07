Разумов Артемий Сергеев
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Разумов Сергей Петров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аграфена Артемьева
Мать ребёнка: Разумова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Артемьева
Мать ребёнка: Разумова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Разумова Авдотья Иванова
Место жительства
1850
128 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Разумова Авдотья Иванова
Смерть
Неизвестно