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Разумов Артемий Сергеев

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Разумов Сергей Петров

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аграфена Артемьева

Мать ребёнка: Разумова Авдотья Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Артемьева

Мать ребёнка: Разумова Авдотья Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Разумов Илья Артемьев

Мать ребёнка: Разумова Авдотья Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
128 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумова Авдотья Иванова

Смерть
Неизвестно
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