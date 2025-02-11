(Разумова) Анастасия Артемьева 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

(Разумова) Анастасия Артемьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1846, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Разумов Артемий Сергеев1820 г.р.
Мать
Разумова Авдотья Иванова1821 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Разумов Артемий Сергеев

Мать: Разумова Авдотья Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

128 Семья

Смерть
Неизвестно

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