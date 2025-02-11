(Разумова) Анастасия Артемьева
женский, родилась 1846, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецРазумов Артемий Сергеев1820 г.р.
МатьРазумова Авдотья Иванова1821 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Разумов Артемий Сергеев
Мать: Разумова Авдотья Иванова
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно