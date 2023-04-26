Разумова Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумова Авдотья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аграфена Артемьева

Отец ребёнка: Разумов Артемий Сергеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Артемьева

Отец ребёнка: Разумов Артемий Сергеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Разумов Илья Артемьев

Отец ребёнка: Разумов Артемий Сергеев

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
128 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумов Артемий Сергеев

Смерть
Неизвестно
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