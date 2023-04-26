Разумова Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аграфена Артемьева
Отец ребёнка: Разумов Артемий Сергеев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Артемьева
Отец ребёнка: Разумов Артемий Сергеев
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Разумов Артемий Сергеев
Место жительства
1850
128 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно