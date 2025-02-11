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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Разумов Сергей Петров1784 г.р.
Дети
(Разумова) Просковья Сергеева1816 г.р.
Разумов Артемий Сергеев1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумов Сергей Петров

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Разумова) Просковья Сергеева

Отец ребёнка: Разумов Сергей Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Разумов Артемий Сергеев

Отец ребёнка: Разумов Сергей Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1826

Сын: Разумов Иван Сергеев

Отец ребёнка: Разумов Сергей Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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