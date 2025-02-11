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женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Разумов Сергей Петров1784 г.р.
Дети
(Разумова) Просковья Сергеева1816 г.р.
Разумов Артемий Сергеев1820 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Разумова) Просковья Сергеева
Отец ребёнка: Разумов Сергей Петров
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Разумов Сергей Петров
Рождение ребёнка
1826
Сын: Разумов Иван Сергеев
Отец ребёнка: Разумов Сергей Петров
Смерть
Неизвестно