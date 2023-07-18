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Савченков Иван Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Савченков Филипп Иванович

Мать: Савченкова Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Савченков Павел Иванович

Мать ребёнка: Савченкова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1926

Дочь: Савченкова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Савченкова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
01.09.1929

Сын: Савченков Александр Иванович

Мать ребёнка: Савченкова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1932

Сын: Савченков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Савченкова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Савченков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Савченкова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1938

Сын: Савченков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Савченкова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1940

Дочь: Липатова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Савченкова Ефросинья Ивановна

деревня Капердино Камско-Устьинский район, ТАССР
Призыв на военную службу
26.08.1941
Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Пропал без вести (военное)
?.03.1945
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченкова Ефросинья Ивановна

Капердино, Богородская волость, Тетюшский уезд
Смерть
1945
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