Савченков Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1945
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Савченкова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1926
Дочь: Савченкова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Савченкова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1929
Сын: Савченков Александр Иванович
Мать ребёнка: Савченкова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1932
Сын: Савченков Виктор Иванович
Мать ребёнка: Савченкова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Савченков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Савченкова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1938
Сын: Савченков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Савченкова Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1940
Дочь: Липатова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Савченкова Ефросинья Ивановна
деревня Капердино Камско-Устьинский район, ТАССР
Призыв на военную службу
26.08.1941
Камское Устье, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Пропал без вести (военное)
?.03.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Капердино, Богородская волость, Тетюшский уезд
Смерть
1945