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Савченков Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Савченков Иван Филиппович

Мать: Савченкова Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1961

Сын: Савченков Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Савченкова Вера

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченков Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Савченкова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченкова Вера

Смерть
Неизвестно
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