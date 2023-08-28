Савченков Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
17.11.1961
Сын: Савченков Олег Анатольевич
Мать ребёнка: Савченкова Вера
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченков Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Савченкова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савченкова Вера
Смерть
Неизвестно