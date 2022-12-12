деревня Капердино, деревня Капердино, Богородская волость, Тетюшский уезд (на 1914) — Familio

Капердино

Богородская волость, Тетюшский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
1887Неудачное Капердино Ойша, д. каз.при колодце.338150394466
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Тетюшский уезд, Богородская волость
1017. Неудачная Капердина, деревня бывшая государственная, при озере, дворов 175, жителей 867

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Богородская волость
Неудачная Капердина, Богородскойрусские1134
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