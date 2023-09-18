Савченков Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Рождение ребёнка
08.10.?
Дочь: Савченкова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Савченкова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченков Валерий Павлович
Мать ребёнка: Савченкова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Савченкова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савченкова Антонина
Смерть
Неизвестно