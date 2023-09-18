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Савченков Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Савченков Иван Филиппович

Мать: Савченкова (Савосина) Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
08.10.?

Дочь: Савченкова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Савченкова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченков Валерий Павлович

Мать ребёнка: Савченкова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Савченкова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савченкова Антонина

Смерть
Неизвестно

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