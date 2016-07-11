Макарова (Кобозева) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Кобозева) Галина Викторовна

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

28.03.1937

Дата смерти

11.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1937

Отец: Кобозев Виктор Георгиевич

Мать: Кобозева (Лопатникова) Валентина Николаевна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
27.09.1960

Муж: скрыто настройками приватности

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1961

Сын: Калашников Александр Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Развод
29.07.1964

Муж: скрыто настройками приватности

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
18.11.1977

Муж: Скобелкин Сергей Дмитриевич

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Развод
31.05.1983

Муж: Скобелкин Сергей Дмитриевич

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
18.08.1983

Муж: Макаров Леонид Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.07.2016
Москва, город федерального значения Москва

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