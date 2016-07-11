Макарова (Кобозева) Галина Викторовна
Место рождения
Дата рождения28.03.1937
Дата смерти11.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1937
Бракосочетание
27.09.1960
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.08.1961
Сын: Калашников Александр Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
29.07.1964
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.11.1977
Развод
31.05.1983
Бракосочетание
18.08.1983
Смерть
11.07.2016