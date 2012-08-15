Скобелкин Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобелкин Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1938

Дата смерти

15.08.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1977

Жена: Макарова Галина Викторовна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Развод
31.05.1983

Жена: Макарова Галина Викторовна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
15.08.2012
Похороны
?.08.2012
Михалево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище: Михалевское кладбище Адрес кладбища: Московская область, городской округ Воскресенск, село Михалево, территория "Михалевское кладбище", 1 Муниципальное образование: Городской округ Воскресен... Показать все