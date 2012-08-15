Скобелкин Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1938
Дата смерти15.08.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.11.1977
Развод
31.05.1983
Смерть
15.08.2012
Похороны
?.08.2012
Михалево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище: Михалевское кладбище Адрес кладбища: Московская область, городской округ Воскресенск, село Михалево, территория "Михалевское кладбище", 1 Муниципальное образование: Городской округ Воскресен... Показать все