Калашников Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.11.1930
Дата смерти22.10.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1960
Рождение ребёнка
18.08.1961
Сын: Калашников Александр Владимирович
Мать ребёнка: Макарова (Кобозева) Галина Викторовна
Развод
29.07.1964
Смерть
22.10.1974
Похороны
24.10.1974
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище: Пятикрестовское кладбище Адрес кладбища: Московская область, городской округ Воскресенск, территория "Пятикрестовское кладбище", 1 Муниципальное образование: Городской округ Воскресенск Вид ... Показать все