Калашников Владимир Васильевич 09.11.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калашников Владимир Васильевич

Место рождения

Синьково, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

09.11.1930

Дата смерти

22.10.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Синьково, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
27.09.1960

Жена: Макарова (Кобозева) Галина Викторовна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1961

Сын: Калашников Александр Владимирович

Мать ребёнка: Макарова (Кобозева) Галина Викторовна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Развод
29.07.1964

Жена: Макарова (Кобозева) Галина Викторовна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
22.10.1974
Похороны
24.10.1974
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище: Пятикрестовское кладбище Адрес кладбища: Московская область, городской округ Воскресенск, территория "Пятикрестовское кладбище", 1 Муниципальное образование: Городской округ Воскресенск Вид ... Показать все

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