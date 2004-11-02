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Кобозев Виктор Георгиевич

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Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

08.01.1914 ст.

Дата смерти

02.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1914 ст.

Отец: Кобозев Георгий Владимиров

Мать: Кобозева Татьяна Иванова

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
18.02.1936

Жена: Кобозева (Лопатникова) Валентина Николаевна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.03.1937

Дочь: Макарова (Кобозева) Галина Викторовна

Мать ребёнка: Кобозева (Лопатникова) Валентина Николаевна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Кобозев Владимир Викторович

Мать ребёнка: Кобозева (Лопатникова) Валентина Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобозева (Лопатникова) Валентина Николаевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
02.11.2004
Севастополь, Украинская ССР

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