Кобозев Виктор Георгиевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1914 ст.
Дата смерти02.11.2004
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1914 ст.
Бракосочетание
18.02.1936
Рождение ребёнка
28.03.1937
Дочь: Макарова (Кобозева) Галина Викторовна
Мать ребёнка: Кобозева (Лопатникова) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кобозев Владимир Викторович
Мать ребёнка: Кобозева (Лопатникова) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
14.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобозева (Лопатникова) Валентина Николаевна
Смерть
02.11.2004
Севастополь, Украинская ССР