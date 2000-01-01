Вершинин (Корнилов) Герасим Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин (Корнилов) Герасим Герасимов

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Место рождения

Бочиха

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бочиха
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ульяна Герасимова

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Позднякова Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Кириллова

Бочиха
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Феодора Герасимова

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Вершинин (корнилов) Иван Герасимов

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Герасимова

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Кириллова

Рождение ребёнка
1861

Сын: Вершинин (корнилов) Василий Герасимов

Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Евдокия Кириллова

Смерть
Неизвестно
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