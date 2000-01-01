Вершинин (Корнилов) Герасим Герасимов
Место рожденияБочиха
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бочиха
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ульяна Герасимова
Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Позднякова Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Кириллова
Бочиха
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Феодора Герасимова
Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Вершинин (корнилов) Иван Герасимов
Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Герасимова
Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Кириллова
Рождение ребёнка
1861
Сын: Вершинин (корнилов) Василий Герасимов
Мать ребёнка: Вершинина Евдокия Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно