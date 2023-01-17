Вершинин (Корнилов) Иван Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
02.07.1873
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1875
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1879
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1882
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1890
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1894
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно