Вершинин (Корнилов) Иван Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин (Корнилов) Иван Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Вершинин (корнилов) Герасим Герасимов

Мать: Вершинина Евдокия Кириллова

Бракосочетание
02.07.1873

Жена: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.10.1875

Мать ребёнка: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.09.1879

Мать ребёнка: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.04.1882

Мать ребёнка: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.11.1890

Мать ребёнка: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.09.1894

Мать ребёнка: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Пелагея Павловна

Смерть
Неизвестно
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