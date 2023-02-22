Вершинина (Кальмина) Праскева Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1850
Дата смерти06.06.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1850
Отец: Кальмин Михаил Козьмин
Мать: Кальмина Марья Потапова
Бракосочетание
02.07.1873
Рождение ребёнка
25.10.1875
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Иван Герасимов
Рождение ребёнка
04.09.1879
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Иван Герасимов
Рождение ребёнка
29.04.1882
Сын: Вершинин (корнилов) Иван Иванович
Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Иван Герасимов
Рождение ребёнка
25.11.1890
Сын: Вершинин (корнилов) Григорий Иванович
Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Иван Герасимов
Рождение ребёнка
02.09.1894
Сын: Вершинин (корнилов) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Иван Герасимов
Смерть
06.06.1914
Причина смерти: От водянки