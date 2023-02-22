Вершинина (Кальмина) Праскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Кальмина) Праскева Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1850

Дата смерти

06.06.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1850

Отец: Кальмин Михаил Козьмин

Мать: Кальмина Марья Потапова

Бракосочетание
02.07.1873

Муж: Вершинин (корнилов) Иван Герасимов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.10.1875

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Иван Герасимов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.09.1879

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Иван Герасимов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.04.1882

Сын: Вершинин (корнилов) Иван Иванович

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Иван Герасимов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.11.1890

Сын: Вершинин (корнилов) Григорий Иванович

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Иван Герасимов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.09.1894

Сын: Вершинин (корнилов) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Иван Герасимов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
06.06.1914
Причина смерти: От водянки
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