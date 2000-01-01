Вершинина Евдокия Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинина Евдокия Кириллова

Вершинина Евдокия Кириллова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ульяна Герасимова

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Герасим Герасимов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Позднякова Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Герасим Герасимов

Бочиха
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Феодора Герасимова

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Герасим Герасимов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Вершинин (корнилов) Иван Герасимов

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Герасим Герасимов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Герасимова

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Герасим Герасимов

Рождение ребёнка
1861

Сын: Вершинин (корнилов) Василий Герасимов

Отец ребёнка: Вершинин (корнилов) Герасим Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин (корнилов) Герасим Герасимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close